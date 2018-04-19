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Картина денежного рынка в РФ меняется незначительно, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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Картина денежного рынка в РФ меняется незначительно, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 32 минуты назад
Фото: Прайм
Краткосрочные рублевые ставки остаются на отметках 6.9-7.1%, совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ вырос, составив на сегодняшний день ~5,2 трлн. руб. (+0,3 трлн. руб.). На середину следующей недели (25/04) приходит пик платежей текущего налогового периода, при этом, учитывая комфортную ситуацию с ликвидностью, не ожидаем заметного повышения краткосрочных ставок. Среднесрочные ставки возобновили сдержанный рост: MosPrime 3m — 7.46% (+1п), MosPrime 6m — 7.41% (+1п).
Накануне Минфин проводил аукционы по размещению ОФЗ после из отмены на прошлой неделе из-за возросшей волатильности. Первый аукцион по размещению ОФЗ-ПД 25083 с погашением в декабре 2021 (“классика”) прошел весьма успешно. Ведомство разместило весь предложенный объем — 10 млрд руб., спрос превышал предложение в 3.3 раза. Второй аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29012, срок погашения — ноябрь 2022 (“флоатеры”), оказался менее удачным. Продано бумаг лишь на 3,2 млрд руб., объем спроса — 6,9 млрд руб.
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