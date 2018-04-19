Опять обман: получат ли обманутые дольщики свое деньги?

А где деньги?

Костромской области в прошлом году сдали квартиры общей площадью 310,2 тыс. кв. метров. Большая часть многоквартирных домов построена с привлечением средств дольщиков. Смогут ли костромичи-дольщики получить страховку, если со стройками начнутся проблемы?

Лидерство в страховании ответственности застройщиков в России ранее держала страховая компания «РИНКО» , а сейчас — «Проминстрах». В этой компании зарегистрированы три костромских застройщика: КФК, «Красная маевка», ИСПО «Костромагорстрой».

Однако, как выяснилось, будущее компании вызывает тревогу у экспертов и дольщиков.

Дело в том, что, как сообщает газета «Ведомости», «Проминстрах», как подсчитали дольщики «Царицыно» должен будет выплатить им около 9 миллиардов рублей — их признали пострадавшими после банкротства застройщика, который должен был построить дома.

Есть ли у компании такие средства? Это большой вопрос. Как напоминает издание, в свое время представители «Проминстраха» заверили дольщиков, что страховщик готов произвести им выплаты в полном объеме. Впрочем, свое обещание страховщик давал еще осенью прошлого года. Тогда дольщики опубликовали открытое письмо к председателю Центробанка России , в котором выразили опасение, что «Проминстрах» не сможет произвести выплаты в полном объеме.

Повод для сомнений в платежеспособности компании у людей есть. Дело в том, что у страховщика — сейчас требуют деньги пострадавшим дольщикам в Волгограде . Они стали жертвами местного застройщика и подали в суд иски к ООО «Проминстрах».

Обманутые жители Волгограда выиграли ряд судов и должны получить крупные страховые выплаты — от 800 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Однако «Проминстрах» решил оспаривать эти решения, так что непонятно, выплатит ли деньги людям, а если выплатит — то когда. Так что и остальным пострадавшим дольщикам в России есть, о чем волноваться. А профессиональные экономисты предполагают, что речь может идти о банкротстве.

Как пишет известный экономист Михаил Хазин , с учетом пеней и штрафов за задержку строительства сумма выплат компании «Проминстрах» обманутым дольщикам Царицыно, по некоторым оценкам, может достичь 18 млрд рублей.

Однако в реальности ситуация может быть еще напряженней. Как предполагает « Комсомольская правда », возможный размер обязательств «Промистраха» — примерно 1,5 трлн. рублей. Если компания не сможет выполнить свои обязательства, то при средней стоимости одного договора долевого участия в размере 2,2 млн рублей это может привести к появлению около 150 тысяч новых обманутых дольщиков с учетом членов их семей. И дольщики сомневаются, что у компании, на сайте которой указан ее уставный капитал в 648 млн рублей, найдутся такие деньги, уточняет « Независимая газета ».

Организованная группа страховщиков

Известно, что значительная часть долгов «Проминстраха» перешла к компании от страховой компании РИНКО. Эта компания ушла с рынка в прошлом году. Владельцем РИНКО был Евгений Мирошников — до этого занимавший должность генерального директора страховой компании «БАЛТ-страхование». Как пишет газета «Версия», эта компания обанкротилась, почти не произведя ни каких выплат. «БАЛТ-страхование», собрав 4,5 млрд рублей страховых премий из средств дольщиков, обанкротилась, не выплатив страховки.

Как пишут в СМИ, в состав группы входили, например, Сергей Одинцов и Виталий Курышев, которые были среди учредителей того же Международного Строительного Банка. Та же группа, включая Игоря Налеткина, Евгения Мирошникова, Владимира Колошина и Андрея Курышева (брата Виталия Курышева), являлась акционерами и второго банка — «Еврокапитал-Альянс».

Практически все они — Одинцов, Колошин, Андрей Курышев, Евгений Мирошников с родственниками, — упомянуты на сайте ООО «Проминстрах» в «Реестре агентов». Банкирша Лариса Маркус — один из акционеров «РИНКО» и «Приминстраха».

Таким образом, несложно сделать предположение, что за всей тройкой страховых компаний «БАЛТ-страхование» — РИКНО — «Проминстрах», страховавших обманутых дольщиков десятков долгостроев, может стоять одна и та же группа лиц.

Кстати, сами дольщики это отлично понимают. Как только они узнали, что портфель страховой компании «РИНКО» переходит к новому страховщику — СК «Проминстрах», то начались митинги протеста в разных регионах страны. Одним из ключевых лозунгов протеста стало: «Нет смене вывески недобросовестного страховщика». Дольщики опасаются, что их зарегистрированные договора страхования исчезнут из документов компании. Примеры есть. Как пишут « Новые Известия », РИНКО отказывалась платить именно по этой причине.

«Этот же фокус теперь повторяет и «Проминстрах», объявляя ряд договоров несуществующими», — отмечает издание.

Есть вопросы и к Центробанку. Как ЦБ РФ позволил осуществить передачу клиентов-дольщиков от компании к компании в таких условиях и почему просто не прекратил деятельность этой группы страховщиков?

Подобная деятельность вызывала подозрение у рынка и дольщиков, но почему-то не у регулятора, удивляется лидер Движения «Новая Россия», Директор Института актуальной экономики Никита Исаев

«Схема более, чем подозрительная. Для всех, кроме ЦБ, который не обращал никакого внимания ни на банкротство «Балт-Страхования», ни на череду сменяющих друг друга страховых компаний», — отметил Никита ИСАЕВ.

Опасаясь, что компания банкирши Ларисы Маркус и ее партнеров-страховщиков обанкротит еще одну компанию и дольщики останутся без выплат, на днях они снова вышли с пикетами к Центробанку, с требованиями к регулятору взять ситуацию в «Проминстрахе» под свой контроль.

В этой ситуации, считает экономист Михаил Хазин, совершенно необходимы скоординированные действия со стороны государства: фактическая санация компании «Проминстрах» и остановка ее деятельности на рынке долевого строительства путем введения временной администрации со стороны ЦБ РФ». По мнению экономиста, это может стать единственной обеспечительной мерой, которая позволит сохранить имеющиеся активы для выплат клиентам застройщиков банкротов и не допустить дальнейшего увеличения обманутых дольщиков.

Если произойдет банкротство «Проминстраха», последствия для дольщиков могут быть непредсказуемыми. А на санацию может потребоваться от 170 млрд рублей из бюджета.