Ещё
«Лукойл» запустил вторую очередь Кандымского ГПК в Узбекистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лукойл» запустил вторую очередь Кандымского ГПК в Узбекистане 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
«Лукойл» запустил вторую очередь Кандымского газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в Узбекистане, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
«Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, министр энергетики РФ Александр Новак и президент «Лукойла» Вагит Алекперов приняли участие в торжественной церемонии запуска Кандымского ГПК — совместного проекта узбекского «Узбекнефтегаза» и российского «Лукойла» по созданию на Кандымской группе месторождений нового современного газоперерабатывающего комплекса», — говорится в сообщении.
Мощность двух технологических линий Кандымского ГПК составляет более 8 млрд кубометров природного газа, проектное производство стабильного конденсата достигнет 213 тыс. тонн в год, сжиженного газа — 17,5 тыс. тонн в год и серы — более 191 тыс. тонн в год.
Как отмечает министерство, общий накопленный объем инвестиций «Лукойла» в экономику Узбекистана превысил $7 млрд, а в ближайшем будущем, по мере реализации действующих проектов, инвестиции превысят $10 млрд
«Лукойл» реализует проект разработки Кандымской группы месторождений совместно с НХК «Узбекнефтегаз» в рамках СРП «Кандым-Хаузак-Шады». В Кандымскую группу входит шесть газоконденсатных месторождений — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западный Ходжи. Кандымский ГПК производительностью 8,1 млрд кубометров газа в год позволит получать очищенный природный газ, стабильный газовый конденсат, а также комовую серу. Первая очередь Кандымского ГПК была запущена в прошлом году.
Rambler News Service: последние новости
Мантуров заявил об обращении «Русала» в Минпромторг за поддержкой алюминиевой отрасли ВТБ опроверг информацию о техническом сбое «Алроса» открыла представительство в Мумбаи
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300270
Российским морякам удалось сбежать с Украины99
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Болгария: спасибо России, но…199
Первый легальный бордель открывается в России262
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение