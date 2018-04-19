«Лукойл» запустил вторую очередь Кандымского ГПК в Узбекистане

Мощность двух технологических линий Кандымского ГПК составляет более 8 млрд кубометров природного газа, проектное производство стабильного конденсата достигнет 213 тыс. тонн в год, сжиженного газа — 17,5 тыс. тонн в год и серы — более 191 тыс. тонн в год.

Как отмечает министерство, общий накопленный объем инвестиций «Лукойла» в экономику Узбекистана превысил $7 млрд, а в ближайшем будущем, по мере реализации действующих проектов, инвестиции превысят $10 млрд

«Лукойл» реализует проект разработки Кандымской группы месторождений совместно с НХК «Узбекнефтегаз» в рамках СРП «Кандым-Хаузак-Шады». В Кандымскую группу входит шесть газоконденсатных месторождений — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западный Ходжи. Кандымский ГПК производительностью 8,1 млрд кубометров газа в год позволит получать очищенный природный газ, стабильный газовый конденсат, а также комовую серу. Первая очередь Кандымского ГПК была запущена в прошлом году.