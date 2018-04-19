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«Лукойл» привлек кредит в $660 млн на финансирование затрат при строительстве Кандымского ГПК
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«Лукойл» привлек кредит в $660 млн на финансирование затрат при строительстве Кандымского ГПК 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Заемщиком выступает LUKOIL Overseas Uzbekistan. Кредит предоставили банки ING Bank, UniCredit Bank и Deutsche Bank. Страховку обеспечивает южнокорейская Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure).
«Лукойл» реализует проект разработки Кандымской группы месторождений совместно с НХК «Узбекнефтегаз» в рамках СРП «Кандым-Хаузак-Шады». В Кандымскую группу входит шесть газоконденсатных месторождений — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западный Ходжи. Кандымский ГПК производительностью 8,1 млрд кубометров газа в год позволит получать очищенный природный газ, стабильный газовый конденсат, а также комовую серу.
Первая очередь Кандымского ГПК была запущена в прошлом году. Вторую «Лукойл» планирует запустить в 2018 году. Суммарная мощность двух очередей составит 8,1 млрд кубометров в год.
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