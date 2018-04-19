«Лукойл» привлек кредит в $660 млн на финансирование затрат при строительстве Кандымского ГПК

«Лукойл» реализует проект разработки Кандымской группы месторождений совместно с НХК «Узбекнефтегаз» в рамках СРП «Кандым-Хаузак-Шады». В Кандымскую группу входит шесть газоконденсатных месторождений — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западный Ходжи. Кандымский ГПК производительностью 8,1 млрд кубометров газа в год позволит получать очищенный природный газ, стабильный газовый конденсат, а также комовую серу.

Первая очередь Кандымского ГПК была запущена в прошлом году. Вторую «Лукойл» планирует запустить в 2018 году. Суммарная мощность двух очередей составит 8,1 млрд кубометров в год.