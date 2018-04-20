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«Лукойл» отправит до 80% узбекского газа в Китай
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«Лукойл» отправит до 80% узбекского газа в Китай 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Лукойл" планирует отправлять до 80% природного газа, добываемого в Узбекистане, в Китай, сообщил вице-президент компании Сергей Никифоров.
"Газ у нас идет только на экспорт в двух направлениях. Основное — это китайское направление, а также северное направление — Казахстан и Россия. Сейчас примерно 60-70%, а с ростом добычи — порядка 80% будет идти в Китай, остальное — в северном направлении", — цитирует Никифорова Sputnik Узбекистан.
По его словам, весь добываемый в стране газовый конденсат, — а это около полумиллиона тонн, — покупает Бухарский нефтеперерабатывающий завод для внутреннего рынка. Он также добавил, что в будущем году на объектах "Лукойла" в Узбекистане планируется добыть порядка 18 миллиардов кубометров газа.
Что касается Кандымской группы месторождений, то на максимальную отметку добычи в 8 миллиардов кубометров Кандымский газоперерабатывающий комплекс планирует выйти в июне.
"Полка добычи в 8 миллиардов кубометров газа будет продолжаться в течение 9-10 лет. Но даже после этого завод будет обеспечен газом, так как вокруг есть месторождения-сателлиты. Компания намерена вернуть вложенные в Узбекистан средства (свыше 10 миллиардов. — Sputnik) не позднее 2022 года", — рассказал Никифоров.
В четверг "Лукойл" ввел в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана.
Кандымский ГПК — крупнейший инвестиционный проект "Лукойла" в Узбекистане. Комплекс мощностью 8 миллиардов кубометров газа в год будет перерабатывать сероводородсодержащий газ для получения очищенного голубого топлива, стабильного газового конденсата и товарной серы. Объект состоит из двух технологических линий, терминалов отгрузки товарной продукции, включая подачу газа на экспорт через магистральный газопровод.
Газ сюда будет поступать с Кандымской группы газовых месторождений, состоящей из шести отдельных газоконденсатных участков — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи, Западный Ходжи, расположенных в Каракульском районе, недалеко от границы с Туркменистаном. Здесь уже пробурено 77 скважин и создана современная система сбора природного газа.
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