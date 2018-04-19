«Лукойл» привлек $660 млн для покрытия части расходов по ГПЗ в Узбекистане 

"Лукойл" привлек финансирование на 660 миллионов долларов сроком на 10 лет под проект ГПЗ на Кандымском месторождении в Узбекистане, сообщает компания.
Кредит был предоставлен ING Bank, UniCredit Bank и Deutsche Bank. Страхование осуществляется корейской Корпорацией торгового страхования (K-Sure).
"Компания «Лукойл» получила кредит в размере 660 миллионов долларов со сроком погашения 10 лет для финансирования части понесенных расходов на строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кандым в Республике Узбекистан", — говорится в сообщении.
"Лукойл" реализует Кандымский проект с 2004 года совместно с АО «Узбекнефтегаз» в рамках СРП «Кандым-Хаузак-Шады». В Кандымскую группу входят шесть газоконденсатных месторождений: «Кандым», «Кувачи-Алат», «Аккум», «Парсанкуль», «Ходжи» и «Западные Ходжи».