Депутат Заксобрания Челябинской области задекларировал 3,4 млрд рублей 

Богатейшим депутатом Законодательного собрания Челябинской области оказался президент группы компании «Южуралзолото». Доход Константина Струкова за 2017 год составил 3,4 млрд рублей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Заксобрания региона. Струков также задекларировал три земельных участка (площадь одного из которых равна 28,4 тыс. кв. метров), жилой дом и три объекта незавершённого строительства. На втором месте в рейтинге наиболее успешных южноуральских парламентариев — президент компании «Увелка» Валерий Филиппов с 269 млн рублей. На третьем — председатель стратегического комитета ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Александр Фёдоров с доходом в 235 млн рублей.
Самую богатую «вторую половинку» имеет депутат Татьяна Завгородняя. Муж заместителя гендиректора ООО «Управляющая компания „Альфа— Строй“ заработал за год 55,6 млн рублей. Среди многочисленной недвижимости у супругов есть квартира и машино-место в Испании. Другие депутаты Челябинской области задекларировали лишь имущество в России.
Отличился также пенсионер Семён Мительман. И не сnолько доходом в 213 млн рублей, сколько наличием всевозможного имущества. Так, в автопарке депутата 17 иномарок, среди которых девять Skoda Rapid, три Lada Largus, две Toyota Camry, Ford Focus, Mercedes-Benz и Lexus. Кроме того, он владеет 26 земельными участками, девятью домами, тремя жилыми и порядка ста нежилых помещений.
При этом беднейшими южноуральскими депутатами стали директор юридического центра „Паритет“ Михаил Махов с доходом в 195 тыс. рублей; замгендеректора по перспективному развитию Ашинского металлургического завода Александр Решетников с доходом в 318,6 тыс. рублей (зато его жена задекларировала 27,6 млн рублей, десятки объектов недвижимости и огромный автопарк из легковых и грузовых автомобилей); и гендиректор ООО „Периклаз-2000“ Николай Панкратов с доходом в 428 тыс. рублей.