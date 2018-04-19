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Депутат Заксобрания Челябинской области задекларировал 3,4 млрд рублей
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Депутат Заксобрания Челябинской области задекларировал 3,4 млрд рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Богатейшим депутатом Законодательного собрания Челябинской области оказался президент группы компании «Южуралзолото». Доход Константина Струкова за 2017 год составил 3,4 млрд рублей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Заксобрания региона. Струков также задекларировал три земельных участка (площадь одного из которых равна 28,4 тыс. кв. метров), жилой дом и три объекта незавершённого строительства. На втором месте в рейтинге наиболее успешных южноуральских парламентариев — президент компании «Увелка» Валерий Филиппов с 269 млн рублей. На третьем — председатель стратегического комитета ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Александр Фёдоров с доходом в 235 млн рублей.
Самую богатую «вторую половинку» имеет депутат Татьяна Завгородняя. Муж заместителя гендиректора ООО «Управляющая компания „Альфа— Строй“ заработал за год 55,6 млн рублей. Среди многочисленной недвижимости у супругов есть квартира и машино-место в Испании. Другие депутаты Челябинской области задекларировали лишь имущество в России.
Отличился также пенсионер Семён Мительман. И не сnолько доходом в 213 млн рублей, сколько наличием всевозможного имущества. Так, в автопарке депутата 17 иномарок, среди которых девять Skoda Rapid, три Lada Largus, две Toyota Camry, Ford Focus, Mercedes-Benz и Lexus. Кроме того, он владеет 26 земельными участками, девятью домами, тремя жилыми и порядка ста нежилых помещений.
При этом беднейшими южноуральскими депутатами стали директор юридического центра „Паритет“ Михаил Махов с доходом в 195 тыс. рублей; замгендеректора по перспективному развитию Ашинского металлургического завода Александр Решетников с доходом в 318,6 тыс. рублей (зато его жена задекларировала 27,6 млн рублей, десятки объектов недвижимости и огромный автопарк из легковых и грузовых автомобилей); и гендиректор ООО „Периклаз-2000“ Николай Панкратов с доходом в 428 тыс. рублей.
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