Порядка 1 млрд рублей планируют вложить в Челябинске в реконструкцию набережной

ЧЕЛЯБИНСК , 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков /. Порядка 1-1,2 млрд рублей планирует вложить московская компания «РВМ Капитал» в реконструкцию участка набережной в центре Челябинска до 2020 года, сообщил в четверг журналистам находящийся в городе руководитель группы проектных активов компании Алексей Павлюк.

"Наша задача — создание комфортной, благоустроенной пешеходной инфраструктуры, дополнительной точки притяжения горожан на участке набережной [на правом берегу реки Миасс] от улицы имени Кирова до [строящегося] конгресс-холла. Планируется, что общая сумма инвестиций составит порядка 1-1,2 млрд рублей, из которых 200-300 млн будут собственные деньги [компании], а остальные — заемное финансирование. Все работы планируется завершить к саммитам ШОС БРИКС в Челябинске, до апреля-мая 2020 года", — сказал Павлюк.

Проект реконструкции участка набережной длиной чуть менее одного километра сейчас готов примерно на 85%. Концепция предусматривает озеленение, создание дорожек, пешеходной зоны, инфраструктуры для велосипедистов; размещение лавочек, пунктов питания. «На данный это заброшенный бурелом, никто не гуляет здесь», — отметил Павлюк.

По его словам, окупить инвестиции компания планирует за счет сдачи в аренду участков на реконструированной набережной под торговые и развлекательные объекты.

Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

По данным властей Челябинской области, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 млрд до 50 млрд рублей. До 9 млрд рублей планируют вложить в строительство общественно-делового центра площадью 110 тыс. квадратных метров. В реконструкцию аэропорта на первом этапе — 3,177 млрд рублей. Кроме того, деньги пойдут на улучшение экологической обстановки, строительство гостиниц, инфраструктуры и других объектов.