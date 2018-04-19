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Порядка 1 млрд рублей планируют вложить в Челябинске в реконструкцию набережной
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Порядка 1 млрд рублей планируют вложить в Челябинске в реконструкцию набережной 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Порядка 1-1,2 млрд рублей планирует вложить московская компания «РВМ Капитал» в реконструкцию участка набережной в центре Челябинска до 2020 года, сообщил в четверг журналистам находящийся в городе руководитель группы проектных активов компании Алексей Павлюк.
"Наша задача — создание комфортной, благоустроенной пешеходной инфраструктуры, дополнительной точки притяжения горожан на участке набережной [на правом берегу реки Миасс] от улицы имени Кирова до [строящегося] конгресс-холла. Планируется, что общая сумма инвестиций составит порядка 1-1,2 млрд рублей, из которых 200-300 млн будут собственные деньги [компании], а остальные — заемное финансирование. Все работы планируется завершить к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, до апреля-мая 2020 года", — сказал Павлюк.
Проект реконструкции участка набережной длиной чуть менее одного километра сейчас готов примерно на 85%. Концепция предусматривает озеленение, создание дорожек, пешеходной зоны, инфраструктуры для велосипедистов; размещение лавочек, пунктов питания. «На данный это заброшенный бурелом, никто не гуляет здесь», — отметил Павлюк.
По его словам, окупить инвестиции компания планирует за счет сдачи в аренду участков на реконструированной набережной под торговые и развлекательные объекты.
Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
По данным властей Челябинской области, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 млрд до 50 млрд рублей. До 9 млрд рублей планируют вложить в строительство общественно-делового центра площадью 110 тыс. квадратных метров. В реконструкцию аэропорта на первом этапе — 3,177 млрд рублей. Кроме того, деньги пойдут на улучшение экологической обстановки, строительство гостиниц, инфраструктуры и других объектов.
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