В Петербурге покупатели стали тратить больше денег в магазинах

Санкт-Петербурге горожане стали больше тратить на покупки, сообщает Мойка78.

По данным Петростата, за первый квартал 2018-го года петербуржцы увеличили свои траты в магазинах на 1,6% до 316 млрд рублей. А сам оборот розничной торговли составил около 111 миллиардов рублей за март месяц. Это на 1,6%, чем в прошлом году.

В марте прирост от продажи продуктов питания вырос на 0,1%. А всего за первый квартал этого года петербуржцы потратили на еду 118 миллиардов рублей, что выше на 2,3%, чем прошлогодние показатели.

Аналитики отмечают, что рост продаж наметился и в непродуктовых категориях. Техники и одежда стали продаваться чаще на 1,1%. Оборот общепита за март составил почти 6 млрд рублей. Рестораны увеличили свою выручку на 2,1%, заработав почти 17 миллиардов рублей.