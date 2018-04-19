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Банк «Ассоциация» снизил ставки по потребкредитам
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Банк «Ассоциация» снизил ставки по потребкредитам 

Банки.ру 36 минут назад
Банк «Ассоциация» снизил ставки по программам потребительского кредитования на 0,5—3,5 процентного пункта.
Теперь получить «Доверительный» кредит без обеспечения можно под 12—15,5% годовых, с поручительством — под 13—15% годовых. Сотрудникам бюджетной сферы предоставляется скидка в размере 1,5 п. п. Сумма финансирования — до 600 тыс. рублей.
По «Обеспеченному» кредиту ставка варьируется от 11% до 12,5% годовых, а размер займа может достигать 3 млн рублей. В залог принимаются автомобили, недвижимость или смешанное обеспечение.
Личное страхование оформляется по желанию заемщика, но при отказе от страховки ставка увеличится на 2—3,5 п. п. в зависимости от выбранной программы и срока кредита. При наличии положительной кредитной истории в любом банке предоставляется скидка в размере 1—2 п. п.
«Пенсионный» заем выдается под 13—15,5% годовых на сумму до 300 тыс. рублей без залога и поручительства. Обязательным требованием является оформление заемщиком договора личного страхования. Если клиент не соблюдает взятые на себя обязательства по непрерывному страхованию жизни и здоровья в течение срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 3,5 п. п.
По всем программам при кредитовании на 5 лет предусмотрена возможность отсрочки по уплате основного долга на первые 6 месяцев (уплачиваются только проценты), при этом ставка увеличивается на 1 п. п.
«Банк заметно снизил процентные ставки, но вместе с тем увеличилась и надбавка за отказ от личного страхования, если раньше она составляла в среднем 1 процентный пункт, то теперь варьируется от 2 до 3,5 процентного пункта. Таким образом, для клиентов не желающих оформлять финансовую защиту изменения не столь заметны», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Срок финансирования может достигать пяти лет. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
Также банк запустил две новые программы кредитования. Целевой кредит «На газификацию жилья» выдается на сумму до 300 тыс. рублей под 12,5—13,5% годовых. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 0,5 п. п. Обеспечение не требуется. В течение месяца после выдачи кредита заемщику необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие его целевое использование.
Программа «День победы» позволяет получить сумму от 10 тыс. до 600 тыс. рублей на один год без залога и поручительства под 12% годовых. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличится на 5 п. п.
Продуктовый виджет
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