Банк «Ассоциация» снизил ставки по потребкредитам

Банк «Ассоциация» снизил ставки по программам потребительского кредитования на 0,5—3,5 процентного пункта.

Теперь получить «Доверительный» кредит без обеспечения можно под 12—15,5% годовых, с поручительством — под 13—15% годовых. Сотрудникам бюджетной сферы предоставляется скидка в размере 1,5 п. п. Сумма финансирования — до 600 тыс. рублей.

По «Обеспеченному» кредиту ставка варьируется от 11% до 12,5% годовых, а размер займа может достигать 3 млн рублей. В залог принимаются автомобили, недвижимость или смешанное обеспечение.

Личное страхование оформляется по желанию заемщика, но при отказе от страховки ставка увеличится на 2—3,5 п. п. в зависимости от выбранной программы и срока кредита. При наличии положительной кредитной истории в любом банке предоставляется скидка в размере 1—2 п. п.

«Пенсионный» заем выдается под 13—15,5% годовых на сумму до 300 тыс. рублей без залога и поручительства. Обязательным требованием является оформление заемщиком договора личного страхования. Если клиент не соблюдает взятые на себя обязательства по непрерывному страхованию жизни и здоровья в течение срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 3,5 п. п.

По всем программам при кредитовании на 5 лет предусмотрена возможность отсрочки по уплате основного долга на первые 6 месяцев (уплачиваются только проценты), при этом ставка увеличивается на 1 п. п.

«Банк заметно снизил процентные ставки, но вместе с тем увеличилась и надбавка за отказ от личного страхования, если раньше она составляла в среднем 1 процентный пункт, то теперь варьируется от 2 до 3,5 процентного пункта. Таким образом, для клиентов не желающих оформлять финансовую защиту изменения не столь заметны», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Срок финансирования может достигать пяти лет. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Также банк запустил две новые программы кредитования. Целевой кредит «На газификацию жилья» выдается на сумму до 300 тыс. рублей под 12,5—13,5% годовых. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 0,5 п. п. Обеспечение не требуется. В течение месяца после выдачи кредита заемщику необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие его целевое использование.

Программа «День победы» позволяет получить сумму от 10 тыс. до 600 тыс. рублей на один год без залога и поручительства под 12% годовых. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличится на 5 п. п.

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