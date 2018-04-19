Ещё
Темпы экспорта зерна из России на 42% опережают прошлогодние
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Темпы экспорта зерна из России на 42% опережают прошлогодние 

ТАСС 35 минут назад
НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Россия в этом году уже экспортировала 42 млн тонн зерна, что превышает прошлогодний показатель на эту дату на 42%. Об этом сообщил в четверг замдиректора регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Дмитрий Федюшин в ходе селекторного совещания о ситуации на зерновом рынке в Сибирском федеральном округе.
"По оперативным данным Федеральной таможенной службы, по состоянию на 18 апреля 2018 года уже экспортировано 42 млн тонн зерна, что превышает уровень прошлого года на 42%. Из этого объема уже экспортировано пшеницы 33 млн тонн", — сказал он.
Федюшин пояснил, что для стабилизации внутренних цен на зерно и поддержания уровня доходности сельхозтоваропроизводителей всего в этом сезоне необходимо экспортировать не менее 50 млн тонн зерна, в том числе пшеницы не менее 35 млн тонн.
Представитель Минсельхоза РФ напомнил, что в 2017 году валовый сбор зерна в РФ составил 135 млн тонн, в том числе пшеницы — около 86 млн тонн. «С учетом высоких переходящих запасов на начало уборочной кампании, во втором полугодии 2017 года отмечалась тенденция к снижению цен на зерно. В ряде регионов цены снизились на 20-25%. Тем не менее, со второй половины ноября 2017 года цены стабилизировались и начали расти», — сказал Федюшин.
По итогам 2016-2017 сельхозгода Россия экспортировала 35,5 млн тонн зерна.
ТАСС: последние новости
Владелец НЛМК Лисин возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes РБК: глава Ростеха предложил рассмотреть вопрос о банкротстве "Курганмашзавода" Reuters: Procter & Gamble приобретает немецкую Merck за €3,4 млрд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России287
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом30
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня183
Тулеев уедет за границу375
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение