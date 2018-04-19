Темпы экспорта зерна из России на 42% опережают прошлогодние

НОВОСИБИРСК , 19 апреля. / ТАСС /. Россия в этом году уже экспортировала 42 млн тонн зерна, что превышает прошлогодний показатель на эту дату на 42%. Об этом сообщил в четверг замдиректора регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Дмитрий Федюшин в ходе селекторного совещания о ситуации на зерновом рынке в Сибирском федеральном округе.

"По оперативным данным Федеральной таможенной службы, по состоянию на 18 апреля 2018 года уже экспортировано 42 млн тонн зерна, что превышает уровень прошлого года на 42%. Из этого объема уже экспортировано пшеницы 33 млн тонн", — сказал он.

Федюшин пояснил, что для стабилизации внутренних цен на зерно и поддержания уровня доходности сельхозтоваропроизводителей всего в этом сезоне необходимо экспортировать не менее 50 млн тонн зерна, в том числе пшеницы не менее 35 млн тонн.

Представитель Минсельхоза РФ напомнил, что в 2017 году валовый сбор зерна в РФ составил 135 млн тонн, в том числе пшеницы — около 86 млн тонн. «С учетом высоких переходящих запасов на начало уборочной кампании, во втором полугодии 2017 года отмечалась тенденция к снижению цен на зерно. В ряде регионов цены снизились на 20-25%. Тем не менее, со второй половины ноября 2017 года цены стабилизировались и начали расти», — сказал Федюшин.

По итогам 2016-2017 сельхозгода Россия экспортировала 35,5 млн тонн зерна.