Промсвязьбанк снизил минимальную сумму обмена валюты по услуге «Спецкурс онлайн»

Промсвязьбанк снизил минимальную сумму для конверсии по специальному курсу с 200 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в мобильном и интернет-банке. Совершить обмен по льготному курсу в офисе банка теперь возможно от 500 тыс. рублей (ранее от 1 млн рублей), говорится в сообщении пресс-службы кредитной организациии.

«Чем больше конвертируемая сумма — тем выгоднее курс. Каждая сделка закрывается на валютном рынке в режиме реального времени. Для осуществления операции «Спецкурс онлайн» необходимо воспользоваться опцией «Обмен валюты» в интернет-банке или мобильном приложении», — отмечают в банке.

При сумме от 100 тыс. рублей (либо эквивалент) клиенту предлагается ознакомиться с условиями, а также, подтвердить предварительные условия сделки, на следующем шаге клиент подтверждает сделку. При совершении сделки дополнительные комиссии отсутствуют.