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Это был удачный год: РЕЙТИНГ самых богатых бизнесменов России
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Это был удачный год: РЕЙТИНГ самых богатых бизнесменов России 

Деловой Квартал 45 минут назад
Forbes составил юбилейный рейтинг богатейших бизнесменов страны. Его участники нарастили капиталы в общей сложности на 25 млрд долларов. Кроме того, в стране прибавилось миллиардеров. В первой тройке самых богатых бизнесменов остались, по-прежнему, промышленники и металлурги. Прошлогодний лидер — Леонид Михельсон — опустился с первой строчки на третью. Его состояние уменьшилось на 400 млн долларов.
10 самых богатых бизнесменов России
10 место: Алишер Усманов
Фото: http://www.kremlin.ru  Должность: основатель и основной акционер USM Holdings
Состояние в 2018-м году: 12,5 млрд долларов
Изменение к прошлому году: -2,7 млрд долларов
9 место: Виктор Вексельберг
Фото: http://www.kremlin.ru  Должность: председатель совета директоров группы компаний «Ренова»
Состояние в 2018-м году: 14,4 млрд долларов
Изменение к прошлому году: +2 млрд долларов
8 место: Михаил Фридман
Фото: https://ru.wikipedia.org  Должность: совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп»
Состояние в 2018-м году: 15,1 млрд долларов
Изменение к прошлому году: +700 млн долларов
7 место: Андрей Мельниченко
Фото: https://ru.wikipedia.org  Должность: председатель комитета по стратегии (неисполнительный директор) «Еврохима»
Состояние в 2018-м году: 15,5 млрд долларов
Изменение к прошлому году: +2,3 млрд долларов
6 место: Владимир Потанин
Фото: http://www.kremlin.ru  Должность: президент холдинга «Интеррос»
Состояние в 2018-м году: 15,9 млрд долларов
Изменение к прошлому году: +1,6 млрд долларов
5 место: Геннадий Тимченко
Фото: http://www.kremlin.ru  Должность: член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»
Состояние в 2018-м году: 16,0 млрд долларов
Изменение к прошлому году: —
4 место: Вагит Алекперов
Фото: http://www.kremlin.ru  Должность: президент НК «Лукойл»
Состояние в 2018-м году: 16,4 млрд долларов
Изменение к прошлому году: +1,9 млрд долларов
3 место: Леонид Михельсон
Фото: http://www.kremlin.ru  Должность: председатель правления ПАО «Новатэк»
Состояние в 2018-м году: 18,0 млрд долларов
Изменение к прошлому году: -400 млн долларов
2 место: Алексей Мордашов
Фото: http://www.kremlin.ru  Должность: председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
Состояние в 2018-м году: 18,7 млрд долларов
Изменение к прошлому году: +1,2 млрд долларов
1 место: Владимир Лисин
Фото: http://www.kremlin.ru  Должность: председатель совета директоров НЛМК
Состояние в 2018-м году: 19,1 млрд долларов
Изменение к прошлому году: +3 млрд долларов
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