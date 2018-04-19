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Норвегия в марте снизила добычу жидких углеводородов на 2,4%
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Норвегия в марте снизила добычу жидких углеводородов на 2,4% 

Прайм 56 минут назад
Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в марте, по предварительным данным, сократился на 46 тысяч баррелей в день, или на 2,4%, по сравнению с окончательными данными за февраль, составив 1,901 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
NPD указывает, что показатель оказался на 3,9% ниже прогноза организации на уровне 1,979 миллиона баррелей в день.
Согласно итоговым данным за февраль, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,947 миллиона баррелей в день.
Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в марте составил 1,519 миллиона баррелей в день, что на 5% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 351,1 тысячи баррелей в сутки — на 1,1% ниже прогноза организации.
Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.
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