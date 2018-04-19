Норвегия в марте снизила добычу жидких углеводородов на 2,4%

Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в марте, по предварительным данным, сократился на 46 тысяч баррелей в день, или на 2,4%, по сравнению с окончательными данными за февраль, составив 1,901 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 3,9% ниже прогноза организации на уровне 1,979 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за февраль, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,947 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в марте составил 1,519 миллиона баррелей в день, что на 5% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 351,1 тысячи баррелей в сутки — на 1,1% ниже прогноза организации.