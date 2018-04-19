Инвестиции «Россетей» в первый этап цифровизации составят 364 млрд рублей

Инвестиции «Россетей» в первый этап программы цифровизации российских электросетей, который завершится в 2023 году, составят порядка 364 млрд рублей. Об этом заявил начальник управления технического развития компании Виктор Селезнёв в ходе конференции «День дигитализации-2018», организованной фирмой Siemens

По его словам, программа цифровизации «Россетей» предусматривает три этапа: первый этап должен закончиться в 2023 году, второй этап — в 2025 году, а третий — в 2030 году.

«Объемы денежных средств примерно будут составлять: 28% — на первый этап, 45% — второй и 27% — третий. от общего объема 1,3 трлн рублей», — отметил Селезнёв.

Таким образом, инвестиции компании на втором этапе составят 585 млрд рублей, а на третьем — 351 млрд рублей.