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Инвестиции «Россетей» в первый этап цифровизации составят 364 млрд рублей
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Инвестиции «Россетей» в первый этап цифровизации составят 364 млрд рублей 

Rambler News Service 55 минут назад
Инвестиции «Россетей» в первый этап программы цифровизации российских электросетей, который завершится в 2023 году, составят порядка 364 млрд рублей. Об этом заявил начальник управления технического развития компании Виктор Селезнёв в ходе конференции «День дигитализации-2018», организованной фирмой Siemens.
По его словам, программа цифровизации «Россетей» предусматривает три этапа: первый этап должен закончиться в 2023 году, второй этап — в 2025 году, а третий — в 2030 году.
«Объемы денежных средств примерно будут составлять: 28% — на первый этап, 45% — второй и 27% — третий. от общего объема 1,3 трлн рублей», — отметил Селезнёв.
Таким образом, инвестиции компании на втором этапе составят 585 млрд рублей, а на третьем — 351 млрд рублей.
Как ранее сообщало RNS, «Россети» оценивают стоимость программы цифровизации электросетей РФ до 2030 года в 1,3 трлн рублей.
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