Ещё
Суд 23 апреля рассмотрит дело о банкротстве Курганмашзавода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд 23 апреля рассмотрит дело о банкротстве Курганмашзавода 

Прайм 1 час назад
Арбитражный суд Курганской области 23 апреля проверит обоснованность заявления госкорпорации «Внешэкономбанк» о банкротстве ОАО «Курганский машиностроительный завод», единственного в России производителя боевых машин пехоты (БМП), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление ВЭБа поступило в суд 13 ноября. Госкорпорация просит ввести в отношении Курганмашзавода начальную процедуру банкротства — наблюдение. Задолженность предприятия перед заявителем, как говорится в определении суда, превышает 68,5 миллиарда рублей (из них около 22,7 миллиарда рублей — штрафные санкции).
Суд в марте уже провел одно заседание по рассмотрению требования ВЭБа. На нем представитель должника претензии не признал, просил во введении наблюдения отказать. По мнению Курганмашзавода, размер его задолженности как солидарного поручителя перед Внешэкономбанком по кредитному договору от 21 марта 2011 года, подтвержденный судебными актами, составляет всего около 6,3 миллиарда рублей, в том числе около 1,6 миллиарда рублей основного долга.
Заявление Внешэкономбанка рассматривается вслед за обращениями нескольких других кредиторов, которым суд ранее уже отказал в начале банкротства Курганмашзавода. Ранее в четверг деловые СМИ сообщили, что госкорпорация «Ростех», в которую входит курганский завод, обратилась в правительственную комиссию с просьбой согласовать начало банкротства. Такое согласование требуется для банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК.
ВЭБ в октябре 2017 года заявил о намерении подать в суд заявления о банкротстве головной компании концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), «Курганмашзавода» и ряда других компаний концерна. Наблюдательный совет ВЭБа утвердил план мероприятий в рамках дефолтной стратегии работы с проблемной задолженностью предприятий КТЗ. При проведении предусмотренных законом судебных процедур хозяйственная деятельность предприятий будет продолжаться, отмечал ВЭБ.
Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению Внешэкономбанка ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей. Суд утвердил временным управляющим КТЗ Юрия Калакутина и назначил на 27 апреля рассмотрение по существу дела о банкротстве концерна.
ОАО «Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Предприятие основано в 1950 году как завод по производству тяжелых кранов. В октябре 1966 года постановлением правительства заводу был установлен план производства боевой машины пехоты БМП-1, серийное производство которой началось с 1967 года.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" оценил оператора ГТС Украины "Укртрансгаз" в $12,5 млрд СМИ: "Русал" после потери рынка США ищет альтернативы в Китае Рубль нервно отреагировал на возобновление покупок валюты Центробанком РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России373
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО158
8 лет за кокаиновый круиз17
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом36
Тулеев уедет за границу330
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
00:25
В Москве появятся бесплатные исторические прогулки
Новости Москвы
03:24
Собянин поручил повысить выплаты донорам
Новости Москвы Общество
00:57
В ЦОДД назвали причину многокилометровых пробок
Новости Москвы Погода
01:00
Мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке
Новости Москвы
01:15
В Москве ликвидировали провал грунта на Новом Арбате
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение