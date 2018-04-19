Суд 23 апреля рассмотрит дело о банкротстве Курганмашзавода

Заявление ВЭБа поступило в суд 13 ноября. Госкорпорация просит ввести в отношении Курганмашзавода начальную процедуру банкротства — наблюдение. Задолженность предприятия перед заявителем, как говорится в определении суда, превышает 68,5 миллиарда рублей (из них около 22,7 миллиарда рублей — штрафные санкции).

Суд в марте уже провел одно заседание по рассмотрению требования ВЭБа. На нем представитель должника претензии не признал, просил во введении наблюдения отказать. По мнению Курганмашзавода, размер его задолженности как солидарного поручителя перед Внешэкономбанком по кредитному договору от 21 марта 2011 года, подтвержденный судебными актами, составляет всего около 6,3 миллиарда рублей, в том числе около 1,6 миллиарда рублей основного долга.

Заявление Внешэкономбанка рассматривается вслед за обращениями нескольких других кредиторов, которым суд ранее уже отказал в начале банкротства Курганмашзавода. Ранее в четверг деловые СМИ сообщили, что госкорпорация «Ростех» , в которую входит курганский завод, обратилась в правительственную комиссию с просьбой согласовать начало банкротства. Такое согласование требуется для банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК.

ВЭБ в октябре 2017 года заявил о намерении подать в суд заявления о банкротстве головной компании концерна «Тракторные заводы» КТЗ ), «Курганмашзавода» и ряда других компаний концерна. Наблюдательный совет ВЭБа утвердил план мероприятий в рамках дефолтной стратегии работы с проблемной задолженностью предприятий КТЗ. При проведении предусмотренных законом судебных процедур хозяйственная деятельность предприятий будет продолжаться, отмечал ВЭБ.

Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению Внешэкономбанка ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей. Суд утвердил временным управляющим КТЗ Юрия Калакутина и назначил на 27 апреля рассмотрение по существу дела о банкротстве концерна.

ОАО «Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Предприятие основано в 1950 году как завод по производству тяжелых кранов. В октябре 1966 года постановлением правительства заводу был установлен план производства боевой машины пехоты БМП-1, серийное производство которой началось с 1967 года.