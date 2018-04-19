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Арбитраж рассмотрит иск ВЭБ о банкротстве «Курганмашзавода» 23 апреля
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Арбитраж рассмотрит иск ВЭБ о банкротстве «Курганмашзавода» 23 апреля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Курганской области отложил рассмотрение иска Внешэкономбанка о банкротстве "Курганмашзавода" (КМЗ, Курганская область) до 23 апреля. Об этом говорится в постановлении суда.
"Суд определил отложить судебное заседание на 23 апреля 2018 года", — говорится в постановлении.
Внешэкономбанк подал заявление о вступлении в дело о банкротстве 13 ноября, сумма требований составила 68,5 млрд рублей. Ранее заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Золотарев в ходе визита на «Курганмашзавод» заявил о том, что набсоветом ВЭБ принято решение о выделении ресурсов, чтобы поддерживать в переходный период работоспособность КМЗ. Он отмечал, что стоит задача сохранить производственный потенциал, трудовой коллектив, компетенции людей.
О предприятии
КМЗ — одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.
В начале мая 2017 года Минобороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с КМЗ 352 млн рублей по контракту на поставку боевой машины пехоты «Курганец-25» в 2014-2016 годах, суд в удовлетворении иска отказал. В конце мая подразделение Росгвардии также подало иск о признании КМЗ банкротом, сумма его требований составила 1,5 млн рублей. Также истцами по данному делу проходят компания «Трансфин-М», требования которой — около 130 млн рублей, и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — 4,1 млн рублей.
Челябинский кузнечно-литейный завод в июле потребовал от КМЗ более 85,7 млн рублей, ГТЛК — более 8,7 млн рублей, Минский механический завод имени С. И. Вавилова — более 212,7 млн рублей. В сентябре в дело вступил Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы, который просит признать обоснованной задолженность КМЗ в размере 4,2 млн рублей.
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