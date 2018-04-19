Ещё
Найден виновник двойных списаний с карт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банки обвинили в двойных списаниях с карт банк «Зенит» 

Ведомости 43 минуты назад
Из-за ошибки одного из банков-участника платежной системы MasterCard у ряда банков происходят повторные списания по картам клиентом, сообщил «Ведомостям» представитель «ФК Открытие». Этот банк предупредил своих клиентов о сбое.
«Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой», — говорит представитель «ФК Открытие».
Он обещает, что со своей стороны банк предпримет все действия, чтобы минимизировать неудобства его клиентов, не дожидаясь исправления от банка, допустившего ошибку.
«Мы зафиксировали несколько ситуаций: при обслуживании наших карт в POS других банков эквайеры отправляют две авторицации на одну сумму плюс две транзакции соответственно, — сообщил представитель Совкомбанка. — Пока было около десятка таких операций. В причинах разбираемся, но ошибка не на стороне эмитента, т.е. Совкомбанка, а именно эквайера».
Ошибку допустил банк «Зенит», сообщили корреспонденту «Ведомостей» в колл-центрах «Рокетбанка» и «Точки» (оба работают через «ФК Открытие», специализируются на бизнесе дебетовых карт и корпоративных карт для предпринимателей), по картам которых также идут двойные списания. Это подтвердил банк-контрагент «Зенита».
В колл-центре «Зенита» корреспонденту «Ведомостей» заявили, что сбой был, но 12–13 апреля. Правда, «РИА Новости» сотрудник колл-центра банка назвал другую дату сбоя — 16 апреля.
«Ведомости» ожидают комментариев представителя «Зенита», а также других банков.
Представитель Сбербанка говорит, что сбой на клиентов госбанка не повлиял, и все его системы работают в штатном режиме.
Ведомости: последние новости
Банки-кредиторы стали жестче к «Мечелу» «Голубые фишки» отыгрывают потери Российский рынок испугался санкций США
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии274
Первый легальный бордель открывается в России93
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца52
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение