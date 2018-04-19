Найден виновник двойных списаний с карт

Банки обвинили в двойных списаниях с карт банк «Зенит»

Из-за ошибки одного из банков-участника платежной системы MasterCard у ряда банков происходят повторные списания по картам клиентом, сообщил «Ведомостям» представитель « ФК Открытие ». Этот банк предупредил своих клиентов о сбое.

«Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой», — говорит представитель «ФК Открытие».

Он обещает, что со своей стороны банк предпримет все действия, чтобы минимизировать неудобства его клиентов, не дожидаясь исправления от банка, допустившего ошибку.

«Мы зафиксировали несколько ситуаций: при обслуживании наших карт в POS других банков эквайеры отправляют две авторицации на одну сумму плюс две транзакции соответственно, — сообщил представитель Совкомбанка. — Пока было около десятка таких операций. В причинах разбираемся, но ошибка не на стороне эмитента, т.е. Совкомбанка, а именно эквайера».

Ошибку допустил банк «Зенит» , сообщили корреспонденту «Ведомостей» в колл-центрах «Рокетбанка» и «Точки» (оба работают через «ФК Открытие», специализируются на бизнесе дебетовых карт и корпоративных карт для предпринимателей), по картам которых также идут двойные списания. Это подтвердил банк-контрагент «Зенита»

В колл-центре «Зенита» корреспонденту «Ведомостей» заявили, что сбой был, но 12–13 апреля. Правда, «РИА Новости» сотрудник колл-центра банка назвал другую дату сбоя — 16 апреля.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя «Зенита», а также других банков.