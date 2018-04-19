«Нафтогаз» утвердил стоимость «Укртрансгаза»

«Нафтогаз» оценил оператора ГТС Украины «Укртрансгаз» в $12,5 млрд

"Нафтогаз Украины" утвердил оценку стоимости оператора газотранспортной системы Украины — госкомпании "Укртрансгаз" в 327,9 миллиарда гривен (12,5 миллиарда долларов по текущему официальному курсу), сообщает в четверг на своей странице в Facebook замначальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк.

Он опубликовал на своей странице фотокопию соответствующего решения компании, в котором поясняется, что "Нафтогаз" принял решение об оценке как единоличный акционер "Укртрансгаза".

"Утвердить рыночную стоимость основных средств общества в сумме 327 миллиардов 921 миллион гривен (в том числе активы, которые находятся на неподконтрольной Украине территории — 12,3 миллиарда гривен, или 471 миллионов долларов) по состоянию на 31.12.17", — говорится в опубликованном решении.

Также указано, что оценка утверждена на основании отчета компании Ernst & Young.