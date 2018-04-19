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«Российский Капитал» понизил ставки по рублевым вкладам
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«Российский Капитал» понизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 38 минут назад
Банк «Российский Капитал» снизил ставки по вкладам в рублях.
«Доходный» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 395 дней) открывается под 6,2—6,5% годовых (вместо 7,2—8%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Комфортный» (на 181, 395, 540 и 750 дней) оформляется под 4,4—6% годовых (ранее — под 4,9—6,7%), а «Накопительный» (на 91, 181, 395, 540, 750 и 1100 дней) — под 3,5—6,3% годовых (ранее — под 4—7%). Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
«Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 395, 540, 750 и 1100 дней) привлекается под 3,9—6,3% годовых (прежде — под 4,4—7,3%).
По этим трем вкладам выплата процентов осуществляется ежемесячно, а также возможна капитализация.
Все вклады можно пополнять.
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