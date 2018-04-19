Из камчатского банка пропало четыре миллиарда рублей

На Камчатке возбудили уголовные дела против руководства и совладельца местного отделения одного из крупных банков. Под видом невозвратных кредитов сообщники вывели из банка порядка 4 млрд рублей.

Под следствие на Камчатке попали директор филиала одного из крупных банков, его заместитель и владелец группы компаний, в которую входит кредитное учреждение. Всех троих, а также помощника бизнесмена, обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По данным правоохранителей, на протяжении нескольких лет злоумышленники похищали средства банка, в том числе, полученные от вкладчиков, выдавая их как заведомо невозвратные кредиты структурам бизнесмена. Для махинаций использовались поддельные документы. Часть денег распределялась между всеми сообщниками.

Сумма ущерба, по подсчетам следователей, составляет около четырех миллиардов рублей.