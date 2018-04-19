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Крым договаривается о продаже «Крымтелекома»
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Правительство Крыма договаривается о продаже «Крымтелекома» с операторами «большой тройки» 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Крыма планирует до конца года акционировать «Крымтелеком», интерес к активу проявляют операторы «большой тройки» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон»), но сделка может быть совершена с привлечением их зарубежных партнеров. Об этом сообщил RNS вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
«У нас в планах акционирование "Крымтелекома". Этим активом интересуются очень многие компании — вы же знаете, они к нам не зашли в 2014 году в связи с санкциями и некоторыми опасениями. Но сегодня все проявляют живой интерес», — сообщил RNS Нахлупин.
«Проявляют», — сказал он, отвечая на вопрос, проявляют ли интерес к покупке «Крымтелекома» операторы МТС, «Билайн» и «Мегафон».
«Естественно, не напрямую: это все-таки бренды. Рассматриваются самые разные схемы, в том числе и через зарубежных участников», — сообщил Нахлупин.
Как именно может быть структурирована сделка, он не сказал. По его словам, с учетом санкций структурировать сделку будут инвесторы.
«С учетом скользкости, санкционности вопроса, мы особо не интересуемся. Какие там у них есть компании — я не знаю. В переговорах звучат вопросы: "Если это будут наши иностранные партнеры?". Вот как понять —"иностранные партнеры"? То ли это инвесторы, то ли это акционеры, то ли это партнеры какого-то совместного проекта, которые подбираются конкретно на этот проект», — сказал Нахлупин.
По его словам, правительство Крыма планирует закрыть эту сделку до конца года.
«Крымтелеком» — государственный оператор связи в Крыму, начавший работу в начале 2016 года на частотах и оборудовании «Киевстара».
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