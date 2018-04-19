Докапитализация фондов поддержки крымских бизнесменов может составить почти 1,5 млрд руб.

Совокупная капитализация двух фондов, созданных для поддержки крымских предпринимателей, будет составлять 2 млрд руб., то есть фонды потребуют докапитализации на почти 1,5 млрд руб., сообщил RNS в кулуарах Ялтинского международного экономического форума председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Я на днях говорил о том, что буду добиваться докапитализации двух таких фондов. Это фонд, предоставляющий микрозаймы, и гарантийный фонд. Их общая капитализация будет равняться 2 млрд руб. Соответственно, одному не хватает примерно 750 млн, другому — 700 млн Эти суммы планируем добавить», — сказал Аксаков.