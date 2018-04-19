Себестоимость производства грузовых вагонов вырастет в 2018 году на 12,5%

По данным операторских компаний, полувагон типовой модели 23,5 тс сегодня стоит не менее 2,7 млн рублей, а инновационный 25 тс — 3,3 млн рублей. Среди главных трендов текущего года Владимир Савчук отметил низкий уровень конкуренции на рынке производителей полувагонов. А также снижение потребности в этом виде подвижного состава. Он необходим только для пополнения парка полувагонов, который сегодня самый молодой в мире (средний возраст — 7,6 года при сроке службы вагона более 30 лет), и под новые объемы перевозок.