Ещё
ФНС заключила в 2017 году на 19% больше мировых соглашений с должниками, чем в 2016 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФНС заключила в 2017 году на 19% больше мировых соглашений с должниками, чем в 2016 году 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Москва24
Федеральная налоговая служба России заключила с должниками в 2017 году 741 мировое соглашение, что на 19% больше, чем в 2016-м. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.
Соответствующие поступления в бюджет выросли в 3,2 раза и достигли 4,2 млрд рублей.
Общий объём задолженности по налогам в прошлом году составил 972 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом он практически не изменился.
40% долга пришлось на налог на добавленную стоимость, 14% — на налог на прибыль, 19% — на региональные налоги и сборы, 10% — на местные налоги.
Как отметили в службе, для взыскания долгов ФНС применяет меры как по урегулированию, так и по принудительному взысканию.
RT на русском: последние новости
Песков прокомментировал инициативы по поддержке РУСАЛа в связи с санкциями В «Нафтогазе» назвали стоимость «Укртрансгаза» Мантуров заявил, что правительство не примет решений в ущерб национальным производителям
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300462
Российским морякам удалось сбежать с Украины121
РФ нашла способ поквитаться с США75
Болгария: спасибо России, но…234
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение