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Объем продаж Unilever в I квартале снизился на 5%
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Объем продаж Unilever в I квартале снизился на 5% 

Прайм 21 минуту назад
Объем продаж международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever по итогам первого квартала 2018 года в годовом выражении сократился на 5,2%, до 12,6 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Объем продаж на развивающихся рынках составил 7,5 миллиарда евро, на развитых рынках — 5,1 миллиарда евро. В частности, объем продаж в Европе за указанный период составил 3 миллиарда евро, в регионе Северной и Южной Америки — 3,9 миллиарда евро, а в остальном мире 5,7 миллиарда евро.
Unilever ожидает роста продаж по итогам текущего года в диапазоне 3-5%. Кроме того, компания указывает, что намерена в мае запустить программу обратного выкупа акций объемом до 6 миллиардов евро.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других. На 264 производственных объектах Unilever в сотне стран мира работают около 163 тысяч сотрудников. На российском рынке Unilever работает с 1992 года.
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