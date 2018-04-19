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На Ямале подвели итоги исполнения бюджета за первый квартал 2018 года
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На Ямале подвели итоги исполнения бюджета за первый квартал 2018 года 

РИА «ФедералПресс» 11 минут назад
Доходы бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа увеличились на 15% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Объем доходов в консолидированный бюджет региона с учетом переходящих платежей составил 50,7 млрд рублей, или 31% годового плана, что на 13% выше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Прирост был обеспечен поступлениями по основным доходным источникам: налогу на прибыль организаций на 17%, налогу на доходы физических лиц на 10% и налогу на имущество организаций на 13%. С учетом переходящих платежей в окружной бюджет мобилизовано 46,3 млрд рублей, или 32% годового плана.
По расходам консолидированный бюджет Ямала составил 32,3 млрд рублей, или 18,9% годового плана. Окружной бюджет — 27,7 млрд рублей, или 19% от плановых показателей. Финансовая помощь местным бюджетам предоставлена в полном объеме и составила 3,9 млрд рублей.
В первом квартале 2018 года окружной и консолидированный бюджеты арктического региона исполнены с профицитом. Объем госдолга снизился на 1%, доля ценных бумаг в общем объёме долга составила 83%, доля государственных гарантий — 17%.
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