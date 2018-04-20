Красноярский край стал лидером в Сибири по инвестициям

По инвестициям в основной капитал Красноярский край занял первое место в Сибири по итогам 2017 года. Этот показатель в регионе составил 420 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Усс в ходе отчета перед региональным заксобранием.

Отчет был посвящен деятельности краевого правительства в 2017 году в плане развития региона. Как отметил Усс, промышленное производство в крае выросло на 7%. Рост дали, в частности, развитие Ванкорского кластера, модернизация металлургической отрасли и золотодобычи.

Инфляция на потребительском рынке снизилась до 3% с 6% в 2016 году. При этом реальная зарплата жителей края выросла на 3%, а номинальная на 6%, до 41 тыс. рублей в среднем по региону. Как отметил Усс, это дало стабилизацию и в некоторых отраслях повышение потребительского спроса.

Уровень безработицы в крае составляет 1% — этот показатель характеризует ситуацию на региональном рынке труда как стабильную.