Ещё
Чистая прибыль Novartis за I квартал выросла на 22%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Чистая прибыль Novartis за I квартал выросла на 22% 

Прайм 20 минут назад
Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первого квартала 2018 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,028 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Чистая прибыль в пересчете на одну акцию по итогам квартала составила 0,87 доллара против 0,7 доллара годом ранее. Чистые продажи Novartis за отчетный период увеличились в годовом выражении на 10%, до 12,694 миллиарда долларов.
Рост выручки компания объяснила успешными продажами препаратов Cosentyx и Entresto, что частично скомпенсировало негативный эффект от ценообразования и конкуренции на рынке дженериков. Компания также подтвердила прогноз на текущий год — Novartis по-прежнему ожидает роста чистых продаж на 1-6%.
"В этом квартале мы продолжили наше преобразование, чтобы стать компанией, больше ориентированной на медицину", — прокомментировал в релизе глава Novartis Васант Нарасимхан (Vasant Narasimhan).
В марте компания объявила о продаже GlaxoSmithKline plc (GSK) доли в их совместном СП безрецептурных препаратов за 13 миллиардов долларов. В начале апреля Novartis сообщила о покупке разработчика генно-терапевтических препаратов AveXis за 8,7 миллиарда долларов.
Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.
Прайм: последние новости
Forbes: Общее состояние богатейших бизнесменов РФ в 2017 г выросло на 5,4% СМИ: "Русал" после потери рынка США ищет альтернативы в Китае S&P отозвало рейтинги девелоперских "дочек" "Реновы" из-за санкций Минфина США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя77
Япония отказалась от российского алюминия532
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию512
Российским банкам предложили новую систему платежей26
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»60
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
05:48
Распутина воюет за наследство бывшего мужа
Шоу-бизнес
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение