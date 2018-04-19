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Игра на выбывание: кто покинул список Forbes в 2018 году
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Игра на выбывание: кто покинул список Forbes в 2018 году 

Forbes.ru 1 час назад
Прошлый год позволил 200 богатейшим людям России увеличить свое состояние на $25 млрд, — до $485 млрд Но к некоторым участникам предыдущего рейтинга он оказался беспощаден. Части из них покинуть рейтинг помог Центральный банк, отправивший на санацию банк «Открытие», Росгосстрах и Бинбанк. Основателей сети супермаркетов «О’кей» подвели биржевые котировки, а младшие партнеры Алишера Усманова выбыли из рейтинга вслед за сокращением состояния своего патрона.
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