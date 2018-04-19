Прикамские депутаты обсудят изменения бюджета края

19 апреля депутаты Засобрания Пермского края соберутся на очередное пленарное заседание. В повестке более 30 вопросов.

«Среди пунктов повестки депутатской встречи следует выделить бюджетные вопросы. По инициативе губернатора предполагается корректировка показателей главного финансового документа региона на 2018-2020 годы. Предлагается изменить основные параметры краевой казны в сторону увеличения. Так доходы текущего года увеличатся на 1 млрд 388 млн рублей. Общая итоговая сумма доходов бюджета 2018 года будет зафиксирована на отметке 114 млрд 183 млн рублей», — сообщает спикер краевого парламента Валерий Сухих

Расходы краевого бюджета также вырастут. Предлагается их увеличить на 1 млрд 354 млн рублей (итоговая сумма — 125 млрд 806 млн рублей). Более 33 млн рублей направят на сокращение дефицита региональной казны.

Второе чтение предстоит законопроекту о добровольной пожарной охране.

«Предполагается, что теперь наряду с органами государственной власти участие в обеспечении деятельности добровольных пожарных дружин будут принимать и органы местного самоуправления. Также в документе предусмотрены условия личного страхования пожарных при выполнении их профессиональных обязанностей. Надеюсь, что закон станет дополнительным фактором усиления защиты от пожаров и будет способствовать повышению уровня общественной безопасности», — поясняет Валерий Сухих.

Правительственный час будет посвящен состоянию системы жилищно-коммунального хозяйства.