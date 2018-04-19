Тюменские предприятия поставили в 2017 году компаниям ТЭК продукцию на 20,8 млрд рублей

"Уже не первый год успешно работает механизм возмещения нефтегазовым компаниям 5% стоимости закупленного у тюменских предприятий оборудования. В 2017 году по этой схеме мы поддержали спрос на продукцию 20 региональных производителей, общая сумма их контрактов превысила 2 млрд рублей. Продолжается работа правительства области в части импортозамещения и взаимодействия с крупными заказчиками. За 2017 год 36 предприятий Тюменской области заключили 1211 контрактов на поставку компаниям нефтегазового сектора импортозамещающей продукции на сумму 20,8 млрд рублей", — сказал он.

Якушев добавил, что в области развивается и региональный несырьевой экспорт. «Создана инфраструктура поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

Для потенциальных экспортеров по трем отраслям: деревообработка, пищевая промышленность, изделия из синтетических материалов разработаны дорожные карты по 27 товарным позициям в разрезе семи стран», — сказал губернатор.

По данным региональных властей, в 2016 году экспортные поставки осуществляли 138 компаний, по итогам 2017 года — 161. Объем экспорта в 2017 году прибавил почти 890 млн долларов — рост составил 1,4 раза.

Ранее сообщалось, что в реестре инвестиционных проектов Тюменской области около 500 позиций суммарным объемом в 1,6 млрд рублей. К 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.