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В подмосковных ОЭЗ появится 8 новых резидентов
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В подмосковных ОЭЗ появится 8 новых резидентов 

360tv.ru 1 час назад
Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев провел заседание экспертных советов особых экономических зон региона.
Первый экспертный совет в этом году одобрил 8 компаний для получения статуса резидента ОЭЗ с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей. Уверен, что показатели по привлечению резидентов и открытию предприятий в этом году будут выше, чем в прошлом
— Денис Буцаев.
Резидентами особой экономической зоны «Дубна» станут 5 компаний с общим объемом инвестиций более 3 миллиардов рублей, будут созданы 202 рабочих места.
ООО «Производственное объединение „Перспектива“
займется созданием современных телевизионных камер с расширенным динамическим диапазоном, у компании уже есть договоренности о поставках камер для ведущего российского телевизионного холдинга в течение 5 лет.
»НПФ Промресурс» занимается внедрением технологии рентгентермостабилизации для обработки металлорежущего инструмента, на данный момент 90% рынка занимают импортные товары. Размещение на территории ОЭЗ позволит компании в одном месте локализовать разработку технологий, производство и продажу.
ООО «Инспиритум»
разработает программное обеспечение для агрегации платежей и статистики, в первую очередь для разработчиков и распространителей контента.
ООО «Интех-Сервис»
сможет разместить конструкторское бюро, испытательный цех и производство нефтесервисного оборудования, компания уже имеет договоренности с лидерами российского нефтегазового сектора. Компания объединит свои производственные мощности из Тверской области, Москвы и Дубны. «УралТрубМаш» создаст центр производства гибких труб ( насосно-компрессорных
труб и длинномерных труб в бунтах).
Резидентами особой экономической зоны «Ступино Квадрат» станут три компании с общим объемом инвестиций 2 миллиардов рублей, будет создано 230 рабочих мест. «Фрозен Бек» будет производить замороженные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия. «Интелбио» планирует построить завод по производству медицинских изделий и косметики к 2020 году. Компания «Мустанг Ступино» уже ведет строительство завода по производству комбикормов, концентратов и премиксов для КРС и свиноводства. Запуск производства намечен на январь 2019 года.
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