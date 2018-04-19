В подмосковных ОЭЗ появится 8 новых резидентов

Первый экспертный совет в этом году одобрил 8 компаний для получения статуса резидента ОЭЗ с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей. Уверен, что показатели по привлечению резидентов и открытию предприятий в этом году будут выше, чем в прошлом

— Денис Буцаев.

Резидентами особой экономической зоны «Дубна» станут 5 компаний с общим объемом инвестиций более 3 миллиардов рублей, будут созданы 202 рабочих места.

ООО «Производственное объединение „Перспектива“

займется созданием современных телевизионных камер с расширенным динамическим диапазоном, у компании уже есть договоренности о поставках камер для ведущего российского телевизионного холдинга в течение 5 лет.

»НПФ Промресурс» занимается внедрением технологии рентгентермостабилизации для обработки металлорежущего инструмента, на данный момент 90% рынка занимают импортные товары. Размещение на территории ОЭЗ позволит компании в одном месте локализовать разработку технологий, производство и продажу.

ООО «Инспиритум»

разработает программное обеспечение для агрегации платежей и статистики, в первую очередь для разработчиков и распространителей контента.

ООО «Интех-Сервис»

сможет разместить конструкторское бюро, испытательный цех и производство нефтесервисного оборудования, компания уже имеет договоренности с лидерами российского нефтегазового сектора. Компания объединит свои производственные мощности из Тверской области Москвы и Дубны. «УралТрубМаш» создаст центр производства гибких труб ( насосно-компрессорных

труб и длинномерных труб в бунтах).