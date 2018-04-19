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В подмосковных ОЭЗ наладят производство косметики и корма для скота
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В подмосковных ОЭЗ наладят производство косметики и корма для скота 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
Восемь новых резидентов появятся в подмосковных ОЭЗ, соответствующее решение было принято в ходе заседания экспертного совета особых экономических зон Мособласти. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 19 апреля.
«Первый экспертный совет в этом году одобрил восемь компаний для получения статуса резидента ОЭЗ с общим объемом инвестиций более пяти миллиардов рублей. Уверен, что показатели по привлечению резидентов и открытию предприятий в этом году будут выше, чем в прошлом», — заявил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
Резидентами особой экономической зоны «Дубна» станут пять компаний с общим объемом инвестиций более трех миллиардов рублей. Ожидается, что в ходе их деятельности будут созданы более 200 рабочих мест.
Резидентами особой экономической зоны «Ступино Квадрат» станут три компании с общим объемом инвестиций два миллиарда рублей. В частности, резиденты наладят в регионе производство замороженных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий, медицинских изделий и косметики, а также концентратов и премиксов для КРС и свиноводства.
В июне прошлого года Московская область поднялась на 12 позиций в международным инвестиционном рейтинге за счет особых экономических зон (ОЭЗ), работающих в регионе.
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