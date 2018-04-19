Ещё
«Обувь России» в I квартале увеличила выручку на 6%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Обувь России» в I квартале увеличила выручку на 6% 

Прайм 1 час назад
Группа компаний «Обувь России», один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в первом квартале 2018 года увеличила консолидированную выручку на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,257 миллиарда рублей, сообщила компания.
Сопоставимые продажи (like-for-like, LfL) группы снизились на 10,9%. Средний чек в первом квартале увеличился на 2,4%, а количество чеков сократилось на 12,9%.
В январе-марте ритейлер открыл 34 собственных магазина. Общее количество торговых точек на 31 марта составило 569 магазинов, из них 113 — франчайзинговые. Общая торговая площадь увеличилась на 16,2%, до 43,9 тысячи квадратных метров.
"Несмотря на сдвиг сезонов, холодную погоду и позднее наступление весны, «Обувь России» в апреле наблюдает значительный рост сопоставимых продаж (LFL): в первую неделю на 10,5%, во вторую — на 21,9%, и итого за две недели апреля — на 16%", — приводятся в сообщении слова директора группы «Обувь России» Антона Титова.
"Подводя итоги деятельности компании в первом квартале, мы хотим отметить, что группа расширила сеть в полном соответствии с заявленными ранее планами. Мы намерены уже к четвертому кварталу реализовать программу по развитию сети на этот год и запустить 100 магазинов, о чем мы также объявляли ранее", — отметил Титов.
Группа «Обувь России» — крупный российский обувной ритейлер. Компания была основана в 2003 году, она развивает пять основных обувных сетей, включая сети Westfalika, «Пешеход» и Rossita. Глава «Обуви России» Антон Титов после IPO в октябре 2017 года владеет 42,7% акций управляющей компании группы, структура бизнесмена Михаила Прохорова — 15,6%. Free float составляет 39,4%.
Прайм: последние новости
СМИ: "Русал" после потери рынка США ищет альтернативы в Китае Бумаги швейцарской Sulzer не будут исключены из индекса MSCI S&P присвоило позитивный прогноз по рейтингам "Росгосстраха"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня112
Тулеев уедет за границу240
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя116
Япония отказалась от российского алюминия664
Российским банкам предложили новую систему платежей50
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение