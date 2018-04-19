«Обувь России» в I квартале увеличила выручку на 6%

Группа компаний «Обувь России», один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в первом квартале 2018 года увеличила консолидированную выручку на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,257 миллиарда рублей, сообщила компания.

Сопоставимые продажи (like-for-like, LfL) группы снизились на 10,9%. Средний чек в первом квартале увеличился на 2,4%, а количество чеков сократилось на 12,9%.

В январе-марте ритейлер открыл 34 собственных магазина. Общее количество торговых точек на 31 марта составило 569 магазинов, из них 113 — франчайзинговые. Общая торговая площадь увеличилась на 16,2%, до 43,9 тысячи квадратных метров.

"Несмотря на сдвиг сезонов, холодную погоду и позднее наступление весны, «Обувь России» в апреле наблюдает значительный рост сопоставимых продаж (LFL): в первую неделю на 10,5%, во вторую — на 21,9%, и итого за две недели апреля — на 16%", — приводятся в сообщении слова директора группы «Обувь России» Антона Титова

"Подводя итоги деятельности компании в первом квартале, мы хотим отметить, что группа расширила сеть в полном соответствии с заявленными ранее планами. Мы намерены уже к четвертому кварталу реализовать программу по развитию сети на этот год и запустить 100 магазинов, о чем мы также объявляли ранее", — отметил Титов.