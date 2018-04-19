Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 20,2%

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Выручка X5 Retail Group в I квартале 2018 года выросла на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 350,35 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Холодная зима негативно сказалась на посещаемости магазинов, отмечает компания: «Аномально холодная погода в России … и несколько обильных снегопадов оказали негативное влияние на трафик в феврале и марте. В то же время снижение трафика было частично компенсировано ростом среднего чека, поскольку потребители реже посещали магазины, но делали более крупные покупки», — говорится в сообщении.

Продажи X5 в сопоставимых магазинах, проработавших одинаковое количество времени в сравниваемых периодах, выросли в январе-марте на 0,5%. При этом сопоставимые продажи сети «Пятерочка», которая вносит основной вклад в выручку всей группы, снизились в первом квартале на 0,8%. Трафик в сопоставимых магазинах X5 снизился на 1,6%, однако объем среднего чека вырос на 2,2%.