«Лента»: рост вопреки дефляции и сокращению инвестиций, — Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»

Ритейлер «Лента» представил операционные показатели за 1 квартал 2018 года. Выручка выросла на 19,9% до 93,4 млрд руб. Общая торговая площадь увеличилась на 19,3% до 1,39 млн кв. м. Выручка растёт быстрее торговой площади второй квартал подряд, что потенциально позитивно в плане улучшения маржи EBITDA (финансовые показатели раскрываются на полугодовом базисе).

Сопоставимые продажи выросли на 6,1%, что является лучшим показателем с 2015 года (трафик LFL увеличился на 0,6% при одновременном росте LFL среднего чека на 5,5%). Формат гипермаркетов (на этот сегмент у «Ленты» приходится 93% всех торговых площадей) сильно подвержен макроэкономическим циклам из-за относительно широкого ассортимента и специфики локаций, зачастую требующих наличия автомобиля у покупателей. Соответственно, с учётом улучшения макроэкономической конъюнктуры его восстановление сейчас идёт несколько более активными темпами (относительно всего FMCG-рынка). За I квартал 2018 года рынок продуктов питания в РФ , по данным Росстата, вырос на 3,6% г/г, заметно ниже LFL продаж «Ленты».

Менеджмент подтвердил свои прогнозы на 2018 год: открытие 20 гипермаркетов и 50 супермаркетов, общий объём инвестиций составит 30-35 млрд руб. Объем инвестиций будет в два раза ниже, чем в 2017 году. Даже учитывая переход на относительно низкокапиталоёмкую модель развития на арендных площадях, такое снижение потенциально подразумевает резкое снижение темпов ввода торговых площадей. Добавленная торговая площадь в I квартале сократилась на 52% г/г, площадь открытых супермаркетов превысила площадь гипермаркетов.

По прогнозам, «Лента» в 2018 году может заработать около 42 млрд EBITDA. Даже учитывая расходы на обслуживание долга (примерно 10 млрд), инвестиционная стратегия компании становится всё более консервативной для фазы рынка. Долговая нагрузка в терминах Net debt/Adjusted EBITDA может сократиться с 2,6 на начало года около до 2,2 или менее. Но, вероятно, не исключены небольшие внеплановые M&A сделки. С точки зрения бизнеса умеренное замедление темпов роста пойдёт в целом на пользу финансовой устойчивости. Как бы то ни было, «Лента» — история роста, о способности выплачивать дивиденды (с учётом амбициозных планов стратегии 2017 года по удвоению площадей к 2020 году) речи не идёт.