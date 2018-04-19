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Продажи Nestle в I квартале выросли на 1,4%
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Продажи Nestle в I квартале выросли на 1,4% 

Прайм 39 минут назад
Продажи концерна Nestle SA, крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков, по итогам первых трех месяцев 2018 года выросли на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 21,3 миллиарда швейцарских франков (22 миллиарда долларов), говорится в отчете компании.
В то же время органический рост продаж составил 2,8%. При этом продажи в регионе Северной и Южной Америки снизились за указанный период на 4,2%, до 6,8 миллиарда франков (6,42 миллиарда долларов). В регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) рост объема продаж составил 2,3%, до 5,3 миллиарда франков (5,47 миллиарда долларов). Объем продаж в зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, регион Северной Африки) составил 4,7 миллиарда франков (4,85 миллиарда долларов), что на 6,3% больше индикатора прошлого года; органический рост составил 2,2%.
Компания отмечает повсеместный хороший рост продаж товаров по уходу за домашними животными, особенно в России.
По итогам 2018 года компания ожидает органический рост продаж примерно на 2-4%. Компания предполагает, что издержки на реструктуризацию составят в текущем году около 700 миллионов франков (722,5 миллиона долларов). Ожидается, что базовая прибыль на акцию без учёта изменения курса национальной валюты к доллару и эффективность капиталовложений возрастут.
Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах мира. Свою продукцию в Россию она начала поставлять уже в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году. В настоящее время Nestle имеет 11 производственных площадок в РФ.
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