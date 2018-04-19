Владимир Якушев назвал экономические показатели Тюменской области 

Говоря об основных экономических показателях области за 2017 год, Владимир Якушев отметил, что объем инвестиций в основной капитал достиг 290,7 млрд рублей, на 19,9% превысив уровень 2016 года, пишет «РБК Тюмень».
«Рост, в большей степени, обеспечен активной реализацией проекта по строительству комплекса «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР в городе Тобольске. А также реализацией большого количества крупных проектов в промышленном и аграрном секторах», — отметил глава региона.
Как ранее писал «ФеддералПресс», индекс промышленного производства Тюменской области составил 102,6%. Рост обеспечен в большей части за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 108,8%, и добычи полезных ископаемых — 99,3%.
Фото: admtyumen.ru