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Владимир Якушев назвал экономические показатели Тюменской области
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Владимир Якушев назвал экономические показатели Тюменской области 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Говоря об основных экономических показателях области за 2017 год, Владимир Якушев отметил, что объем инвестиций в основной капитал достиг 290,7 млрд рублей, на 19,9% превысив уровень 2016 года, пишет «РБК Тюмень».
«Рост, в большей степени, обеспечен активной реализацией проекта по строительству комплекса «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР в городе Тобольске. А также реализацией большого количества крупных проектов в промышленном и аграрном секторах», — отметил глава региона.
Как ранее писал «ФеддералПресс», индекс промышленного производства Тюменской области составил 102,6%. Рост обеспечен в большей части за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 108,8%, и добычи полезных ископаемых — 99,3%.
Фото: admtyumen.ru
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