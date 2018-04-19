Совладелец «Зимней вишни» попал в список Forbes 

Журнал Forbes опубликовал новый список богатейших бизнесменов России. Их совокупное состояние выросло на 25 млрд долларов. В рейтинге 11 новичков.
Первую строчку в новом списке занял владелец НЛМК Владимир Лисин, чье состояние журнал оценил в 19,1 млрд долларов. Второе место у владельца «Северстали» Алексея Мордашова — 18,7 млрд Третья строчка у Леонида Михельсона — 18 млрд долларов. В прошлом рейтинге все три бизнесмена также присутствовали в первой тройке, но владелец «Новатэка» тогда был первым, Мордашов — вторым, а Лисин — третьим.
В новом списке сразу на четыре строчки, до 19-го места, поднялся Олег Дерипаска. На пять позиций, до десятого места, опустился Алишер Усманов.
Что касается новичков, впервые в рейтинг вошел младший сын Михаила Гуцериева Саид, а также Денис Штенгелов, владелец «КДВ групп» и совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», занявший 175-ю строчку. Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов страны Forbes оценивает в 485 млрд долларов.