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Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
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Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России 

RT на русском 20 минут назад
Фото: Югополис
Отмечается, что первое место занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд
На втором месте оказался председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с состоянием $18,7 млрд, на третьем — председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($18 млрд).
Также в десятку вошли президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов ($16,4 млрд), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($16 млрд), президент «Интеррос» Владимир Потанин ($15,9 млрд), председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд) председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд).
В 2017 году рейтинг возглавил Леонид Михельсон.
RT на русском: последние новости
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