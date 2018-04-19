Названы богатейшие бизнесмены России 

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин в третий раз возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 19 миллиардов 100 миллионов долларов. Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18 миллиардов 700 миллионов долларов. Лидер прошлогоднего рейтинга Леонид Михельсон, являющийся основным владельцем нефтехимической компании «Сибур» и газовой компании «Новатэк», опустился в 2018 году на третью позицию — его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов. В топ-10 также вошли в том числе президент «Лукойла» Вагит Алекперов, совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов. За год совокупное состояние участников рейтинга выросло на 25 миллиардов и составило 485 миллиардов долларов.