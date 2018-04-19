Открытие «ЗапСибНефтехима» позволит «СИБУРу» в полтора раза увеличить выручку

По словам Д. Самохвалова выручка «СИБУРа» на сегодняшний день составляет порядка 450 млрд рублей. После введения в эксплуатацию комплекса «ЗапСибНефтехим» она увеличится до 650 млрд рублей. В рамках реализуемого проекта «СИБУР» планирует существенно увеличить ежегодные объемы производства этилена, пропилена, полиэтилена, полипропилена и бутан-бутиленовой фракции.

По состоянию на 17 апреля текущего года в строительно-монтажных заботах задействовано свыше 9 тыс. специалистов и 1 тыс. строительной техники. Общая площадь строительной площадки составляет 460 га. Поставку материалов и оборудования обеспечивают более 100 отечественных компаний. Специалисты утверждают, что уже выполнено 76,8% от общего объема запланированных работ.

Ранее сообщалось, что строящиеся установки позволят организовать глубокую переработку продуктов нефтегазодобычи. Ожидается, что пуск первой очереди проекта состоится в 2019 году. Инвестиции в его реализацию на протяжении 2018 — 2020 годов оцениваются в пределах 4,2 млрд долларов.