Миллиард долгов от «семьи». В Екатеринбурге банкротят крупнейший ювелирный завод России

Это самая большая «дыра» в бюджете влиятельной уральской семьи бизнесменов. Один из федеральных банков подал иск к крупнейшему в России ювелирному заводу, расположенному в Екатеринбурге . В арбитражный суд Свердловской области поданы два иска на общую сумму более 1 млрд руб. с целью признать банкротом ОАО «Ювелиры Урала», одно из старейших предприятий Екатеринбурга. Истцом выступает Бинбанк

Само предприятия почти полностью принадлежит семье Язевым, глава которой известный уральского предприниматель, бывшый депутат Госдумы Валерий Язев (доли распределены между членами семьи). С 2003 года ОАО «Ювелиры Урала» входит в группу компаний «Ява», соучредителем которой является Язев.

Известно, что у Бинбанка есть финансовые претензии и к другим компаниям из ГК «Ява», в частности. Однако детали ситуации официальные лица из банка обсуждать отказались. Руководство завода вне доступа для СМИ.

Стоит добавить, что сейчас на разных стадиях рассмотрения находятся заявления о банкротстве и других структур Валерия Язева: наблюдение введено в ООО «Управляющая компания „Ява“» и в ООО «Ява-холдинг». Также банкротами просят признать дочь и супругу Язева, которые выступали поручителями по кредитам для компаний холдинга. Иск подал Сбербанк из-за долга почти в 170 миллионов рублей. Однако иски к «Ювелирам» — пока самый масштабный с финансовой точки зрения риски для предприятий семьи Язевых.

Напомним, что завод «Ювелиры Урала» как бренд создан была еще в 19 веке. Сейчас завод считается крупнейшим в России предприятием ювелирной промышленности, производящим изделия из золота 750-й и 585-й проб и серебра 925-й пробы со вставками из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, выращенных изумрудов.