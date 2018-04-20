Ещё
Миллиард долгов от «семьи». В Екатеринбурге банкротят крупнейший ювелирный завод России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллиард долгов от «семьи». В Екатеринбурге банкротят крупнейший ювелирный завод России 

Деловой Квартал 27 минут назад
Фото: ЕАН
Это самая большая «дыра» в бюджете влиятельной уральской семьи бизнесменов. Один из федеральных банков подал иск к крупнейшему в России ювелирному заводу, расположенному в Екатеринбурге. В арбитражный суд Свердловской области поданы два иска на общую сумму более 1 млрд руб. с целью признать банкротом ОАО «Ювелиры Урала», одно из старейших предприятий Екатеринбурга. Истцом выступает Бинбанк.
Само предприятия почти полностью принадлежит семье Язевым, глава которой известный уральского предприниматель, бывшый депутат Госдумы Валерий Язев (доли распределены между членами семьи). С 2003 года ОАО «Ювелиры Урала» входит в группу компаний «Ява», соучредителем которой является Язев.
Известно, что у Бинбанка есть финансовые претензии и к другим компаниям из ГК «Ява», в частности. Однако детали ситуации официальные лица из банка обсуждать отказались. Руководство завода вне доступа для СМИ.
Стоит добавить, что сейчас на разных стадиях рассмотрения находятся заявления о банкротстве и других структур Валерия Язева: наблюдение введено в ООО «Управляющая компания „Ява“» и в ООО «Ява-холдинг». Также банкротами просят признать дочь и супругу Язева, которые выступали поручителями по кредитам для компаний холдинга. Иск подал Сбербанк из-за долга почти в 170 миллионов рублей. Однако иски к «Ювелирам» — пока самый масштабный с финансовой точки зрения риски для предприятий семьи Язевых.
Напомним, что завод «Ювелиры Урала» как бренд создан была еще в 19 веке. Сейчас завод считается крупнейшим в России предприятием ювелирной промышленности, производящим изделия из золота 750-й и 585-й проб и серебра 925-й пробы со вставками из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, выращенных изумрудов.
Деловой Квартал: последние новости
Майские каникулы под угрозой. 32 тыс. свердловчан в списке невыездных / ПРОВЕРЬ СЕБЯ Это был удачный год: РЕЙТИНГ самых богатых бизнесменов России Рейтинг крупнейших банков Свердловской области: кто в лидерах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание196
Турция вывела золотой запас из США201
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть30
«Весь салон залит кровью»23
Кремль отреагировал на визовую блокаду США27
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение