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Правительство Крыма планирует приватизировать имущество на 2,5 млрд рублей в 2018 году
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Правительство Крыма планирует приватизировать имущество на 2,5 млрд рублей в 2018 году 

Rambler News Service 55 минут назад
Правительство Крыма планирует приватизировать имущество не менее чем на 2,5 млрд рублей в 2018 году, сообщил RNS зампред Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин в кулуарах ЯМЭФ — 2018.
«Над списком с приватизацией мы работаем. Планы у нас приватизировать не менее, чем на 2,5 млрд рублей в этом году», — сказал он.
Нахлупин отметил, что «три санатория, которые планируется приватизировать, уже имеют оценку».
«Интерес есть, мы очень надеемся, что будет конкуренция, будут торги», — добавил он.
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