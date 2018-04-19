Правительство Крыма планирует приватизировать имущество на 2,5 млрд рублей в 2018 году

Правительство Крыма планирует приватизировать имущество не менее чем на 2,5 млрд рублей в 2018 году, сообщил RNS зампред Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин в кулуарах ЯМЭФ — 2018.

«Над списком с приватизацией мы работаем. Планы у нас приватизировать не менее, чем на 2,5 млрд рублей в этом году», — сказал он.

Нахлупин отметил, что «три санатория, которые планируется приватизировать, уже имеют оценку».

«Интерес есть, мы очень надеемся, что будет конкуренция, будут торги», — добавил он.