Ещё
«Русал» после санкций заинтересовался рынком Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: «Русал» после потери рынка США ищет альтернативы в Китае 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители "Русала", попавшего под санкции США, на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР, сообщили агентству Блумберг источники, знакомые с переговорами.
"Русал" ищет альтернативные источники поставок глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции США препятствуют его нормальным поставкам. Кроме того, по словам источников, российская компания интересуется возможностью увеличения продаж металла в виде слитков в Китае, поскольку "Русал" из-за санкций теряет доступ к своим традиционным клиентам.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
Отмечается, что в Китае идут обсуждения потенциальных вариантов, но пока нет никаких соглашений. Их может в итоге и не быть — китайская сторона проявляет осторожность из-за риска нарушения санкций.
По мнению аналитиков Morgan Stanley, "Русал" будет пытаться развивать продажи на альтернативных рынках по всему Ближнему Востоку, в Турции и Китае, чтобы компенсировать потерянный экспорт на западные рынки. Китай является крупнейшим в мире производителем алюминия и экспортирует излишки производимых продуктов из алюминия.
Стоимость алюминия в четверг обновила максимум с 2011 года в 2642 доллара за тонну. Goldman Sachs прогнозирует, что цены могут вырасти до 3 тысяч долларов за тонну в ближайшей перспективе на опасениях дефицита металла. Акции "Русала" на бирже Гонконга в четверг дорожают на 11,27%, при этом ранее в ходе торгов темпы роста достигали максимальных с ноября 2016 года в 15,5%.
Прайм: последние новости
СМИ: Rio Tinto может заморозить работу ряда заводов, если не найдет замену "Русалу" Рубль нервно отреагировал на возобновление покупок валюты Центробанком РФ Компания Ruslan SALIS сообщила НАТО о намерении не продлять контракт на авиаперевозки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня106
Тулеев уедет за границу231
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя116
Япония отказалась от российского алюминия659
Российским банкам предложили новую систему платежей50
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение