«Русал» после санкций заинтересовался рынком Китая

СМИ: «Русал» после потери рынка США ищет альтернативы в Китае

Представители "Русала" , попавшего под санкции США , на этой неделе встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в КНР , сообщили агентству Блумберг источники, знакомые с переговорами.

"Русал" ищет альтернативные источники поставок глинозема, который является сырьем для производства алюминия, поскольку санкции США препятствуют его нормальным поставкам. Кроме того, по словам источников, российская компания интересуется возможностью увеличения продаж металла в виде слитков в Китае, поскольку "Русал" из-за санкций теряет доступ к своим традиционным клиентам.

Отмечается, что в Китае идут обсуждения потенциальных вариантов, но пока нет никаких соглашений. Их может в итоге и не быть — китайская сторона проявляет осторожность из-за риска нарушения санкций.

По мнению аналитиков Morgan Stanley , "Русал" будет пытаться развивать продажи на альтернативных рынках по всему Ближнему Востоку, в Турции и Китае, чтобы компенсировать потерянный экспорт на западные рынки. Китай является крупнейшим в мире производителем алюминия и экспортирует излишки производимых продуктов из алюминия.