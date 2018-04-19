Чистая прибыль американской Alcoa в I квартале сократилась на 11%

Чистая прибыль американской алюминиевой компании Alcoa Corporation за первые три месяца 2018 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 274 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию за январь-март составила 0,8 доллара против 1,21 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась при этом на 16,4% в годовом выражении — до 3,09 миллиарда долларов.

Компания ожидает по итогам 2018 года скорректированную EBITDA, без учета специальных статей, на уровне 3,5-3,7 миллиарда долларов, что выше предыдущего прогноза в 2,6-2,8 миллиарда долларов. Вместе с этим Alcoa ожидает глобальный дефицит глинозема и алюминия в текущем году.

Компания отмечает негативное влияние низких цен на глинозем в прошедшем квартале, а вместе с этим — более низкую стоимость затрат на электроэнергию и более высокие цены на алюминий.