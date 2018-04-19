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«Русгидро» привлечет кредитную линию в Альфа-банке на 10 млрд рублей
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«Русгидро» привлечет кредитную линию в Альфа-банке на 10 млрд рублей 

Rambler News Service 38 минут назад
«Русгидро» привлечет возобновляемую кредитную линию в Альфа-банке с лимитом 10 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Банк стал победителем соответствующего тендера «Русгидро». Помимо Альфа-банка, в конкурсе участвовал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).
«Признать победителем открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по привлечению заемных средств для нужд «Русгидро» участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика — Альфа-банк», — сказано в документах.
Согласно условиям договора, предельный размер маржи составит не более 2,5% годовых, предельная цена договора — не более 5,375 млрд рублей.
Кредитные средства предоставляются на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании, предоставление займов третьим лицам, а также рефинансирование ранее привлеченных кредитов и займов, предоставленных третьими лицами, и облигаций (в том числе биржевых).
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