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Нефть подорожала до максимумов с конца 2014 года из-за снижения запасов в США
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Нефть подорожала до максимумов с конца 2014 года из-за снижения запасов в США 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вверх, преодолевая новые рекорды с конца 2014 года на фоне сообщений о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,6% — до 73,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,55%, составив 68,85 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В среду минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 апреля, снизились больше ожидаемого — на 1,1 млн баррелей, или на 0,2%, до 427,6 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 млн баррелей. Добыча в США при этом выросла на 15 тыс. баррелей в сутки, или на 0,1%, до 10,54 млн баррелей в сутки.
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