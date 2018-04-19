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Назарбаев запретил помогать проблемным банкам
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Назарбаев запретил помогать проблемным банкам 

Мир24 44 минуты назад
И объявил, что программа по их оздоровлению будет закрыта. С таким требованием глава республики выступил на совещании по итогам деятельности Нацбанка, сообщает «МИР 24».
«Вот эти банки, которые имеют ужасные показатели, из-за того, что акционеры плохо руководили этими банками, задолжали, и не могут ответить вкладчикам средствами своими. Как они могут работать? И все это надо взвалить на государство. Если хотят сохранить эти банки, пусть акционеры вкладывают, и вернут те деньги, которые вытащили самым неправильным образом», — подчеркнул Назарбаев.
Как заявил президент, ради спасения таких банков власти влили туда около 10 миллиардов долларов. Однако даже после этого объем выданных кредитов не увеличился. Кроме этого, Нурсултан Назарбаев попросил депутатов ускорить работу над законопроектом о валютном регулировании. С тем, чтобы уже в 2018 году начать реализацию ипотечной программы.
Также на совещании президент потребовал не давить на Национальный банк, подчеркнув, что руководство регулятора подчиняется только главе государства.
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